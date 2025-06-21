Tarihi 36 bin yıl öncesine dayanan, insanlığın M.Ö. 4000 yılında yetiştiriciliğine başladığı ağaç olduğu belirtilen zeytin ağacı da AKP’nin zulmünden kaçamadı. Nuh’un gemisinde felaketin bitişini beyaz bir güvercinin ağızında getirdiği zeytin dalı ile müjdelediği anlatılırken, tarihin en eski yasaları olarak bilinen Hammurabi Kanunları zeytin ağacını bir yıl içinde iki ayaktan fazla budamayı ölümle cezalandırırken, “yeni” Türkiye’de AKP’nin vekilleri ve gözde patronları tarihle yaşıt bu ağaçları “para kazanmak” için söküyor. Patronların bir isteğiyle kolları sıvayan AKP’li vekiller, hemen yasa tasarısı hazırladı ve 26 saat kesintisiz mesai yaptı.

HEPİNİZ ÜZÜLECEKSİNİZ

Zeytinliklerle ormanları madenci şirketlerin talanına açacak ve 3 şirkete özel ayrıcalık sağlayacak tartışmalı yasa teklifi, milletin seçtiği vekiller kesintisiz 26 saat çalıştırılarak alelacele komisyondan geçirildi. Perşembe günü sabah saat 10.00’da kavgayla, protestolarla başlayan görüşmeler cuma günü saat 12.00’da geride büyük bir öfke ve yorgunluk bırakarak sona erdi. Görüşmeler sırasında, topraklarından başka yerlere sürülecek kimi köylüler sinir krizi geçirip Meclis hastanesine kaldırıldı, kimi maddelerin teker teker kabul edilişini gözyaşını içine izledi. Komisyonun iktidar vekillerine seslenen TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, “Yapmayın, çok üzüleceksiniz. Tayyip Bey de üzülecek bunu yaptığına” diye uyardı. Ancak hiçbir uyarı, hiçbir gözyaşı vekil parmaklarının 21 kez ‘kabul’ diye kalkışına engel olamadı. Ataç, “Biz madene külliyen karşı değiliz, vahşi madencilik, sömürge madenciliği dediğimiz yönteme karşıyız” diyerek başladığı konuşmasında vekillere şu uyarıları yaptı: “Madenlerden zengin olmuş ülke yok. Kanadalı, Amerikalı, Avusturyalı şirketler ‘Türkiye en kârlı operasyonumuz çünkü çevrecilik mevzuatı zayıf’ diye kendi internet sitelerine yazdılar. Utanç verici. Rehabilitasyon diye bir şey yok. Milyon değil, milyar dolarlar gerekir bunun için. Şirketler de bu parayı vermezler.”

Teklifi veren AKP’li vekiller

Türkiye bu kanun yasalaşırsa kesilecek ağaçlara ve yok olacak doğaya ağlarken, kanun teklifinde imzası olan madencilik sektörü ile bağlantılı milletvekilleri de merak konusu oldu. Teklifte imzası bulunan 3 AKP’li vekil var. Bu vekillerden AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, kendi şirketi ile 2018’de yurtdışına açılarak Sudan’da altın aramıştı. Hatta “Business Haidar Mining” şirketi ile ortaklık kurmuştu. İmzası bulunan diğer vekil ise AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu. Meclis’te yaptığı konuşmalarda sık sık madencilik sektörünü savunan Çolakoğlu, bu yasa tasarısına ilişkin olarak maden arama yatırım bedelinin yüzde 5’inin teminat olarak baştan istenmesinin ‘ciddi ve gerçek yatırımcıyı görmek’ amacıyla olduğunu belirtti. Son isim olan Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise, bu yasanın Türkiye’nin enerji ve madencilik stratejisinde yeni bir faza geçiş olduğunu söyledi.

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, teklifin yasalaşması halinde en az 40 köyün taşınacağını belirtti. “Köylülerin ekmeği, toprağı, geleceği ne olacak” diye feryat etti. Işık, Meclis’te yaşanan arbedede darb edildi.

Muhalefet vekilleri direndi

Muhalefet milletvekilleri, yasa teklifinin görüşmelerine geçilir geçilmez 6 ayrı ‘anayasaya aykırılık’ önergesi verdi. Şirkete özel yasa çıkarılamayacağı, doğanın şirketlere para kazandırmak için tahrip edilemeyeceği, zeytin ağaçlarının kesilemeyeceğini anlatan önergelere iktidar milletvekilleri ‘ret’ oyu verdi. Muhalefet milletvekilleri, görüşmeler başladıktan sonra da toplam 21 maddelik yasa teklifinin her bir maddesinde söz aldı, değişiklik ve maddenin iptali için önergeler verdi. Bu önergeler iktidarın oy çokluğuna takıldı. Teklifle, maden alanlarındaki zeytinlikler taşınabilecek. ÇED süreçleri hızlandırılacak. Maden izinlerine dört ay içinde cevap gelmezse otomatik ruhsat verilecek. Orman alanlarında izinleri, Orman Genel Müdürlüğü yerine Maden Petrol İşleri Genel

Müdürlüğü verebilecek.

Ne halkın feryadını duydular ne de nesiller aşan tabiat mirasını bildiler. Meclis’te 26 saat çalışıp zeytinlikleri talana açtılar. 3 şirket kazandı, 85 milyon kaybetti.

Zeytinlikleri isteyen patronlar AKP’yi tehdit etmiş: Zeytinlikleri vermezseniz elektrik üretimini keseriz

Binlerce yıllık tarihi olan zeytinlikleri talan edecek, bölgedeki köylüleri sürgüne gönderecek olan yasa tasarısının altından patronların mektubu çıktı. Halk TV’den Bahadır Özgür’ün köşe yazısına göre, Akbelen’de kömür için ormanı katleden Limak-IC Holding ortaklığının iktidara yazdığı bir mektupta özetle, “zeytinlik alanlar bize verilmezse elektrik üretimini durduracağız” denildiği belirtiliyor.

Özgür, yazısında şu ifadelere yer verildi: “YK Enerji, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ‘Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine İlişkin Yaşanan Hukuki ve Fiili İmkansızlıklar’ başlığıyla bir mektup gönderdi. Mektupta YK Enerji, ‘zeytinliklere dokunamıyorum, ayrıca bana direniş ve davalar nedeniyle ek kaynak aktarın’ diyordu. Bu olmazsa sözleşmeyi feshetme tehdidinde bulunuyordu. Şirketin talepleri arasında ‘azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının’ revize edilmesi de vardı.” Öte yandan yasa tasarısı metninde AYDEM Enerji’nin işlettiği Yatağan Termik Santrali’nin de krokisi yer aldı.

Bu anıt ağaç 2 bin yaşında

İzmir Seferihisar’daki Teos Antik Kenti’nde bulunan bu zeytin ağacı tam 2 bin yıllık. ‘Umay Nine Ağacı’ olarak biliniyor. Hâlâ meyve veriyor. Adını, Türk mitolojisinde koruyuculuğun simgesi olan Umay Nine’den alıyor.





Ölümsüz ağaç olarak biliniyor

Birçok alanda, farklı şekillerde kullanılabilen, mitolojide de kendine yer bulmuş olan zeytin ve zeytin ağacı, binlerce yıllık öneminin yanında günümüzde de değerini koruyor. Ekonomik açıdan da tercih edilen özel bir ağaç olan zeytin ağacının ortalama yaşı 2000 yıl olarak bilinirken, 3000 yaşına kadar yaşayanları da bulunuyor. Zeytin ağacı, bilinen en eski ağaç türü olması ve uzun ömrüyle, dünya literatüründe ölümsüzlüğü de temsil ediyor. Kolay yetişen, çok fazla bakım gerektirmeyen zeytin ağacı, ekolojik sistem için de önem taşıyor, zorlu ve kurak hava koşullarına dayanımının yüksek olmasıyla biliniyor.