Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve özgün şekliyle dünya çapında merak uyandıran Durupınar oluşumunda, uluslararası düzeyde dev bir araştırma projesi yürütülüyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila koordinasyonundaki tarihi projeye, ABD merkezli Noah’s Ark Scans kuruluşu da dahil olmak üzere 5 ülkeden 20 bilim insanı destek veriyor.

29 Haziran - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha çalışmalarının ardından, heyecan verici bulgular ve çarpıcı açıklamalar ardı ardına geldi.

"Yüzde 100 Demek İçin Erken Ama İnsanı Hayrete Düşüren Veriler Var"

Sosyal medyadaki "kesin olarak bulundu" iddialarının tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Cenker Atila, duruma açıklık getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Atila, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iddialar şu an için tam doğru sonuçları yansıtmasa da araştırma sürecinde çok önemli ve ilginç sonuçlara ulaştık. Toprak analiz süreci hala devam ediyor. Şimdilik yüzde 100 sonuca ulaşmasak da insanı hayrete düşüren verilere ulaştık. Bunlar kısa süre içinde bilimsel kitap ve makale olarak yayınlanacaktır."

ABD Hava Kuvvetleri Radarı ile Yer Altında Gizemli Odalar

Keşfedildi

Durupınar Formasyonu'ndaki çalışmalarda bu yıl en ileri teknolojiler kullanıldı. Hassas GPS koordinatları, 2 ve 3 boyutlu dijital modellemeler ile elektrik özdirenç (ERT) taramalarının yanı sıra projede ezber bozan bir teknolojiye yer verildi.

ABD Hava Kuvvetleri’nin gizli araştırmalarında da kullanılan son derece gelişmiş bir yer altı radar (GPR) cihazı bölgeye getirildi.

Dr. Khosrow Bakhtar liderliğinde yapılan yüksek hassasiyetli ölçümlerde, yer altında ezber bozan anomaliler tespit edildi.

Yer altındaki düzgün kenarlı boşlukların, geminin odalarına ve güvertesine ait olabileceği ihtimali bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

Kritik Tarih Açıklandı: Karbon Testi Sonuçları 2 Ay İçinde Netleşecek

Anadolu Ajansı’na (AA) özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cenker Atila, kazı alanında Tufan öncesi döneme ait olduğu düşünülen çanak ve çömlek parçaları bulduklarını belirtti.

Zeminden alınan karot sondaj örnekleri ise incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.

Kalıntıların yaşını ve kökenini belirlemek için karbon testi uygulanacağını belirten Atila, "Kazı alanından elde ettiğimiz numunelerin organik yani canlı kalıntıları içerip içermediğini test ediyoruz. Karbon testi sonuçları 2-3 ay içinde netleşecek" dedi. Atila ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla yürütülen bu projenin tamamen bilimsel metodlara dayandığını ve spekülasyonlardan uzak şekilde laboratuvar sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Dünya Basını Ağrı Dağı'na Kilitlendi: Keşif mi, Propaganda mı?

Ağrı Dağı’nda yürütülen bu tarihi kazı, uluslararası medyanın da manşetlerine taşındı:

Daily Mail (İngiltere): "4300 yılın ardından Nuh'un Gemisi'nin yeri yüzde 100 bulundu, derinlerde gömülü müthiş yapının insan eliyle oluşturulduğu ortaya çıktı" başlığıyla gelişmeyi özel haber olarak duyurdu.

Newsweek (ABD): "Nuh'un Gemisi avcıları gizemli yapının içinden güncel video paylaştı" diyerek bölgedeki hareketliliği manşetine taşıdı. Global internet siteleri ise şimdiden "Nuh’un Gemisi'nin keşfi dünyadaki tüm tarihi değiştirebilir" yorumlarında birleşiyor.

Durupınar Oluşumu ve Nuh'un Gemisi Efsanesinin Kökeni

Ağrı Dağı'nın 29 kilometre doğusunda yer alan Durupınar oluşumu, gemiyi andıran benzersiz jeolojik yapısıyla on yıllardır araştırmacıların odağında. Bazı bilim insanları, günümüzden yaklaşık 7 bin yıl önce Akdeniz’deki suların Karadeniz havzasına taşmasıyla devasa bir Nuh Tufanı'nın yaşanmış olabileceğini ve bu felakete tanık olan yerel halkın anlatılarının kutsal metinlerdeki Nuh'un Gemisi hikayesine ilham verdiğini savunuyor.

Bölgede ahşap, iskelet veya insan eliyle yapılmış net bir yapı olup olmadığı, önümüzdeki aylarda açıklanacak laboratuvar sonuçları ve “Durupınar Formasyonu 2026 Yılı Araştırmaları” adlı bilimsel kitap ile tamamen netleşecek.