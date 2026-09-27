Ağrı’da 1948’de bulunan ve Durupınar Formasyonu adı verilen oluşumun “Nuh’un gemisi” olduğu tartışması yeniden dünya basınının gündeminde. İngiliz Bear Grylls, Nuh’un Gemisi’ne ait olduğu öne sürülen kalıntıların araştırıldığı bölgeye gitti. Bear Grylls sondaj çalışmalarını inceledi. İngiliz basını, “Nuh’un gemisinin olduğu yer 4300 yıl sonra yerin derinliklerinde gömülü bir yapının tespit edilmesiyle doğrulandı” diye yazdı. Çalışmaları yürüten Prof. Cenker Atila, “Hz. Nuh’un gemisinin keşfedildiğine dair başlıklar yanıltıcı” dedi.

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