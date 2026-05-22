ABD'nin Kentucky eyaletindeki Williamstown kasabasında bu yaz Nuh'un Gemisi yeniden canlanıyor.

Ark Encounter isimli parkın merkezinde yer alan devasa gemi, 7 Temmuz'da kapılarını açacak.

İncil'deki ölçülere göre inşa edilen yüz milyon dolarlık bu proje, restoran ve doldurulmuş hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesi olarak görev yapacak.

Gemi tam 155 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde tasarlandı. Ayrıca yapının yüksekliği de 155 metreyi buluyor.

Projenin amacını anlatan 'Ark Encounter' sahibi Ken Ham "Amacımız aslında İncil'i canlandırmaktan ibaret. Nuh'un Gemisi'ni inşa ederek bu anlatılanların gerçekten yaşandığını ve tamamen akla yatkın olduğunu söylüyoruz. Gemi dışarıdan büyük görünüyor ama içine girdiğinizde gözünüze çok daha büyük geliyor" dedi.

Ham bu yapının Hristiyan olmayan ziyaretçiler için de son derece estetik ve eğitici olduğunu belirtti.

18 MİLYON DOLARLIK TEŞVİK ALDI

Yeni park Ham'ın her yıl yarım milyon ziyaretçi çeken Yaratılış Müzesi'nin hemen yakınında bulunuyor.

Genç Dünya teorisinin öğretildiği bu müzede meyve yiyen dinozorlar ile Adem ve Havva yan yana sergileniyor.

Arkeolojistler, dinazorlar ve insanların arasında yaklaşık 66 milyon yıl olduğunu belirtti.

Nuh'un Gemisi projesi devletten yaklaşık 18 milyon dolarlık vergi indirimi ve turizm teşviki aldı.

İNANCININ ALTINA İMZA ATANI ALIYOR

Ark Encounter parkında çalışmak isteyen adayların öncelikle bir inanç sözleşmesi imzalaması gerekiyor.

Çalışanlar İncil'deki yaratılış öyküsüne ve büyük tufanın gerçek bir tarihi olay olduğuna inandıklarını beyan ediyor.

Geminin yapımında İncil'i mutlak gerçek kabul eden marangozlar ve Hristiyan sanatçılar görev aldı.

Yetişkinler için 40 dolar ve çocuklar için 28 dolar olan parka ilk yıl bir ila iki milyon arasında ziyaretçi bekleniyor.

Ham projesine olan güvenini şu sözlerle özetliyor: "Eğer bunu inşa edersek insanların geleceğine gerçekten inanıyoruz. Kesinlikle gelecekler."