Ömrünün yaklaşık 40 yıl olduğu düşünülen “blue sucker” adlı tatlı su balığının 130 yıla kadar yaşayabildiği belirlendi. Communications Biology dergisinde yayımlanan araştırmada, balıkların yaşını doğrulamak için nükleer bomba denemelerinin çevrede bıraktığı izlerden yararlanıldı.

Balık bilimciler, dipte yaşayan bu kemikli balığın iç kulağında bulunan ve otolit adı verilen küçük kalsiyum karbonat yapılarını inceledi. Balığın yaşamı boyunca biriken bu yapılar, ağaç halkalarına benzer katmanlar oluşturuyor. İnce kesitler alınarak katmanlar sayıldığında balığın yaşı hesaplanabiliyor.

Ekip, yaklaşık 130 katman saydı. Ancak sonuç, önceki yaşam süresi tahminlerinin çok üzerinde olduğu için ikinci bir kanıta ihtiyaç duyuldu. Araştırmanın yazarlarından Minnesota Duluth Üniversitesi’nden Alec Lackmann, önceki tahminlerden bu kadar ileri yaşlara ulaşıldığında, sonuçların geçerliliğinin ek bir kanıtla titizlikle sınanması gerektiğini belirtti.

NÜKLEER DENEMELERİN İZİYLE YAŞ DOĞRULAMASI

1950’ler ve 1960’lardaki nükleer bomba denemeleri, atmosferdeki radyoaktif karbon-14 miktarında dünya çapında bir sıçramaya yol açtı. Denemelerin zamanla durdurulmasıyla bu miktar düşmeye başladı. Canlıların bünyesindeki karbon-14 düzeylerinde de aynı yükseliş ve düşüşün izleri kaldı.

Araştırmacılar, balıkların otolitlerindeki karbon-14 düzeylerini ölçerek bu dönemin izlerini saptadı. Böylece katman sayımından elde edilen ileri yaş tahminlerini destekleyen bağımsız bir kanıta ulaşıldı.

Araştırmanın yazarlarından, Montana Balık, Yaban Hayatı ve Parklar biriminden Luke Holmquist, en yaşlı balığın Montana’nın eyalet olmasından yaklaşık iki yıl sonra, otomobil çağının başlarında ve Titanik’in batmasından yaklaşık 20 yıl önce yumurtadan çıktığını anlattı. Holmquist, bu balıkların çevrelerinde yaşanan bütün değişimlere rağmen nehirde yüzmeyi sürdürdüğüne dikkat çekti.

23 EYALETİN 22’SİNDE TEHLİKE ALTINDA

Hızlı akan nehirleri tercih eden blue sucker, ailesinin uzun ömürlü tek üyesi değil. Aynı ailedeki büyük ağızlı, küçük ağızlı ve siyah bufalo balıkları da 100 yılı aşabiliyor. Lackmann’ın önceki araştırmasında, 80’li ve 90’lı yaşlardaki bufalo balıklarında gençlere kıyasla daha iyi bağışıklık işlevi ve stres tepkileri saptanmıştı.

Ancak uzun ömür, blue sucker popülasyonlarının güvende olduğu anlamına gelmiyor. Tür, doğal olarak bulunduğu 23 eyaletin 22’sinde tehlike altında sınıflandırılıyor. Montana’daki popülasyon çalışmalarında küçük, yani genç bireylere neredeyse hiç rastlanmadı. Kaynakta, bunun olası nedenlerinden biri olarak baraj inşaatlarının yaşam alanlarını parçalaması gösteriliyor.