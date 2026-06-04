Rusya'nın Project 885M Yasen-M sınıfına ait Arkhangelsk denizaltısı, tatbikat kapsamında su yüzeyine çıkmadan Oniks tipi gemisavar seyir füzesini ateşledi. Rus Kuzey Filosu tarafından yapılan açıklamaya göre füze, düşman savaş gemisini temsil eden deniz hedefini başarıyla vurdu. Atış bölgesi önceden sivil gemi ve hava trafiğine kapatıldı.

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Uzmanlara göre tatbikatın en dikkat çekici yönü, füzenin tamamen gizli bir konumdan, denizaltı suyun altındayken fırlatılması oldu. Bu yöntem, saldırıyı gerçekleştiren platformun yerinin tespit edilmesini zorlaştırırken, modern deniz savaşlarında önemli bir avantaj sağlıyor.

Atışta kullanılan P-800 Oniks füzesi ses hızının yaklaşık 2,9 katına ulaşabiliyor. Füzenin azami menzilinin 600 kilometreye kadar çıkabildiği belirtilirken, tatbikatta hedefin 200 kilometreden fazla uzaklıkta olduğu açıklandı.

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Arkhangelsk denizaltısı Aralık 2024'te Rus Donanması'na katıldı ve Ocak 2025'te Kuzey Filosu bünyesinde göreve başladı. Yaklaşık 13 bin 800 ton su altı deplasmanına sahip olan denizaltı, düşük akustik izi sayesinde tespit edilmesi zor platformlar arasında gösteriliyor. Ayrıca Oniks füzelerinin yanı sıra Zircon hipersonik füzelerini de taşıyabilecek kapasiteye sahip bulunuyor.

Rus askeri kaynakları tatbikatı rutin eğitim faaliyeti olarak tanımlasa da, yayımlanan görüntüler ve yapılan açıklamalar, Moskova'nın Arktik bölgesindeki denizaltı kabiliyetlerini sergileme amacı taşıdığı yönünde yorumlara neden oldu. Özellikle NATO ile Rusya arasındaki rekabetin yoğunlaştığı Kuzey Kutbu çevresindeki sularda gerçekleştirilen bu tür tatbikatlar yakından takip ediliyor.