ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Trump’ın İran’a nükleer bomba atabileceğini iddia etti. Carlson, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Başkanı Trump’a nükleer silah kullanılması için baskı yaptığını savundu.

Trump

Carlson’a göre, olası saldırının hedefinin, İran’ın orta kesimlerindeki Pickaxe Mountain (Kazma Dağı) olarak adlandırılan yeraltı tesisi. İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başladığını ileri sürdüğünü belirten Carlson, tesisin 91 metre kalınlığındaki granit tabakasının altında yer aldığını iddia etti. Carlson, Trump’ın 7 Kasım’a kadar verebileceğini iddia etti. Carlson, olası bir saldırının küresel nükleer savaşa yol açabileceğini söyledi.

100 milyon kişinin su kaynağı tehlikede.

ABD’DE SEÇİM VAR

Beyaz Saray bir açıklama yapmadı. Ama iddialar dün tüm dünyada dehşetle karşılandı.

Amerikalılar, bugün ara seçime gidiyor. Temsilciler Meclisi’nin tümü yenilenecek. Senato’nun da üçte biri yenilenecek.