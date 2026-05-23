Baltık bölgesinde yaşanan insansız hava aracı (İHA) ihlalleri nedeniyle Avrupa’daki NATO üyeleriyle ilişkilerin gerildiği bir dönemde, Rusya ve Belarus’tan askeri hareketliliği tırmandıracak kritik bir hamle geldi.

Rusya ve Belarus savunma bakanlıkları, düzenlenen geniş çaplı nükleer tatbikatlar kapsamında, Rus nükleer mühimmatının Belarus’taki saha depolama tesislerine sevk edildiğini duyurdu. İki ülke, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzelerin ormanlık bir alanda fırlatıcılara yüklendiği anlara ilişkin askeri araç görüntülerini "videolu kanıt" olarak dünya kamuoyuyla paylaştı.

500 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Belarus Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntülerin askeri tatbikatlar çerçevesinde bir füze birliğinin operasyon bölgesindeki saha depolama noktalarına yapılan nükleer mühimmat sevkiyatını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Sevkiyatta kullanılan ve NATO tarafından 'SS-26 Stone' olarak kodlanan mobil güdümlü füze sistemi Iskander-M dikkat çekiyor. Sovyet döneminden kalan emektar Scud füzelerinin yerini alması için tasarlanan Iskander-M sistemi, 500 kilometre menzile sahip olup hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlığı taşıyabilme özelliğiyle bölgedeki caydırıcılık dengelerini doğrudan etkiliyor.

YÜZLERCE SAVUNMA ARAÇLARI KULLANDILDI

Baltık ülkelerinde tedirginliğe yol açan ve salı günü başlayan üç günlük nükleer tatbikat, Rusya ve Belarus genelinde çok geniş bir askeri güçle icra edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe gününe kadar süren bu gövde gösterisine 64 bin askeri personel ile 7 bin 800 parça askeri teçhizatın katıldığını açıkladı.

Dev tatbikatta ayrıca 200’den fazla füze fırlatıcı, 140’ı aşkın İHA, 73 su üstü gemisi ve 8'i füze taşıma kapasiteli stratejik denizaltı olmak üzere toplam 13 denizaltı görev alıyor.

UKRAYNA'DA ALARMA GEÇTİ

Sınır hattındaki bu nükleer hareketlilik, Ukrayna cephesinde de alarm durumuna geçilmesine neden oldu. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), nükleer tatbikata yanıt olarak Kiev’in kuzey bölgelerinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Alınan önlemlerle Rus ve Belarus güçlerinin sınır bölgelerine sızarak gerçekleştirebileceği olası sabotaj ve terör eylemlerinin engellenmesi hedefleniyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de ulusa sesleniş konuşmasında, üst düzey askeri komuta kademesiyle bir araya gelerek Rusya’nın Kiev ve Çernihiv başta olmak üzere Ukrayna’nın kuzey bölgelerine yönelik düzenleyebileceği olası bir saldırı senaryosunu masaya yatırdıklarını ifade etti.