Kuzey Kore anayasasında yapılan yeni düzenlemeler lider Kim Jong Un’un iki Kore’yi tamamen ayrı devletler olarak tanımlama politikasını resmileştirdi.

Reuters tarafından incelenen taslak metne göre Pyongyang yönetimi anayasaya ilk kez toprak sınırlarını belirleyen bir madde ekledi.

Yeni kabul edilen yeni anayasının 2. maddesine göre ülkenin toprakları "kuzeyde Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ile güneyde ise Kore Cumhuriyeti ile komşu olan kara parçası" olarak tanımlanıyor.

Bu tanım aynı zamanda ilgili kara parçasına bağlı kara sularını ve hava sahasını da kapsıyor. Seul Ulusal Üniversitesi profesörü Lee Jung-chul bu değişikliğin Pyongyang’ın sembolik meclisi olan Yüksek Halk Meclisi'nin Mart ayındaki toplantısında benimsendiğini ifade ediyor.

Bu tarihi adım on yıllardır süregelen birleşme hedeflerinden vazgeçildiğini ve Güney Kore’nin artık resmen yabancı bir komşu devlet olarak kabul edildiğini resmileştirdi.

NÜKLEER ANAHTAR KİM JONG UN'UN ELİNDE

Revize edilen anayasa metni Kim Jong Un’un ülkedeki mutlak otoritesini pekiştirirken kendisini resmen devlet başkanı olarak tanımlıyor.

Önceki metinlerde yer alan "devleti temsil eden yüce lider" ifadesinin yerini alan bu yeni tanım Kim’in Devlet İşleri Komisyonu Başkanı sıfatıyla devletin en üst kademesinde olduğunu vurguluyor.

Anayasa aynı zamanda nükleer güçlerin komuta yetkisini doğrudan Kim’in ellerine bırakıyor. Metinde yer alan savunma maddesi Kuzey Kore’yi "sorumlu bir nükleer silah devleti" olarak nitelendiriyor.

Belgede yer alan "ülkenin bekasını ve gelişim haklarını korumak ile savaşı caydırmak ve bölgesel ile küresel barış ile istikrarı muhafaza etmek amacıyla nükleer silah geliştirme sürecini ilerleteceğiz" ifadesi özellikle dikkat çekiyor.

Çoğunlukla sembokikl olan düzenlemeyle nükleer cephanelik üzerindeki tüm kontrol mekanizmaları resmi olarak Kim Jong Un’a devrediliyor.

BAŞ DÜŞMAN DEĞİŞMEDİ

Kim Jong Un’un Ocak 2024 tarihinde verdiği talimatlar doğrultusunda şekillenen bu değişiklikler Güney Kore’yi "birinci düşman ve değişmez baş düşman" olarak konumlandırıyor.

Ancak anayasa metninde Güney Kore ile olan sınırın tam koordinatlarının veya Sarı Deniz'deki tartışmalı deniz sınırlarının belirtilmemesi stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Profesör Lee bu eksikliğin Pyongyang’ın anlık bir sürtüşme kaynağı yaratmaktan kaçınma çabası olabileceğini belirtiyor.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung tarafından gelen diyalog tekliflerini reddeden Pyongyang yönetimi son yıllarda Seul’e karşı daha sert ve düşmanca bir politika izliyor.

Metne eklenen "topraklarımıza yönelik hiçbir ihlale asla müsamaha gösterilmeyecektir" ibaresi ise bölgedeki askeri gerilimin hukuki bir dayanağa kavuştuğunu kanıtlıyor.

Bu hamle Kim’in "iki düşman devlet" doktrinini ülkenin en yüksek yasasına kalıcı olarak yerleştiriyor.