Dışarıdan bakıldığında karlı dağları, sakin gölleri, lüks saatleri ve çikolatalarıyla bir kartpostalı andıran İsviçre’nin yeraltında, insanlık tarihinin en aşırı ve sıra dışı savunma sistemlerinden biri gizleniyor.

Küresel bir nükleer savaş ya da kıyamet senaryosuna karşı hazırlık yapan ülke genelinde, tam 374.000’den fazla sığınak inşa edildiği ortaya çıktı. İsviçre’nin bu hamlesi, sadece cephe savaşlarına değil, doğrudan "insanlığın sonuna" ve yeraltında hayatta kalmaya hazırlandığını gösteriyor.

Tanklar, hastaneler ve hapishaneler var

Alp Dağları’nın yüzlerce metre altına ve şehirlerdeki evlerin bodrum katlarına kadar uzanan bu devasa sığınak ağı, basit birer saklanma alanı olmanın çok ötesinde bir mühendisliğe sahip.

Olası bir felaket anında dış dünya ile bağını tamamen koparacak şekilde tasarlanan bu gizli kalelerin içinde şunlar yer alıyor:

Yeraltı tünellerinde konuşlandırılmış hazır tanklar, devasa elektrik jeneratörleri ve radyoaktif/kimyasal serpintileri engelleyen gelişmiş hava filtreleme sistemleri.

Aylarca yeraltından çıkmadan yaşayabilecek milyonlarca insan için dev gıda depoları, tam teşekküllü ameliyathanelerin yer aldığı hastaneler, su arıtma tesisleri ve hatta suçlular için yeraltı hapishaneleri.

İsviçre yasalarına göre, ülkedeki her vatandaşın evinde ya da dairesinin hemen altında acil bir durumda sığınabileceği korunaklı bir alanın bulunması zorunlu tutuluyor. Bu sığınaklardan birinin sahibi olan bir İsviçre vatandaşının, uluslararası basına verdiği demeçteki "Korkmuyorum, çünkü hazırım" ifadesi, tüm bir ulusun en kötü senaryoyu varsayarak nasıl bir soğukkanlılıkla hayata tutunduğunu özetliyor.

Soğuk Savaş döneminde tavan yapan ve günümüzdeki küresel jeopolitik risklerle birlikte sürekli modernize edilen bu yeraltı dünyası, İsviçre'yi dünyanın en güvenli ama aynı zamanda en gizemli ülkesi haline getiriyor.