1945 yılında Japonya’nın Hiroshima kentinde gerçekleşen nükleer saldırının ardından, bölgede yaşamın uzun yıllar boyunca yeniden oluşamayacağı düşünülüyordu. Patlama sırasında oluşan aşırı sıcaklık ve yüksek radyasyon seviyeleri, tüm canlılar için ölümcül kabul ediliyordu. Ancak bu öngörülerin aksine, bazı ağaçlar hayatta kalmayı başardı.

Araştırmalara göre bu ağaçlar, 'hibakujumoku' olarak adlandırılıyor ve patlamaya doğrudan maruz kalmalarına rağmen yeniden filizlenebildiler. Uzmanlar, patlama anında sıcaklığın binlerce dereceye ulaştığını ve radyasyon seviyesinin insan için ölümcül sınırın çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Buna rağmen bazı ağaçların kök sistemleri zarar görmeden hayatta kalabildi.

Bilim insanları, bu olağanüstü dayanıklılığın birkaç temel nedene bağlı olabileceğini ifade ediyor. Ağaçların güçlü DNA onarım mekanizmalarına sahip olması, yüksek antioksidan kapasitesi ve kalın kabuk gibi koruyucu yapıları, hayatta kalmalarında kritik rol oynamış olabilir. Ayrıca radyasyonun kısa sürede azalması da doğanın yeniden toparlanmasına imkan tanıdı.

Uzmanlara göre bu durum, nükleer felaketlerin ardından doğanın tamamen yok olmadığına, belirli koşullar altında kendini yenileyebildiğine işaret ediyor. Araştırmacılar, bu ağaçların genetik ve biyolojik özelliklerinin incelenmesinin, gelecekte aşırı çevresel koşullara dayanıklı bitkilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini vurguluyor.

Bugün bu ağaçlar yalnızca bilimsel bir merak konusu değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en karanlık anlarından birine tanıklık eden canlı semboller olarak görülüyor.