Oklo'nun iştiraki Atomic Alchemy tarafından geliştirilen reaktör elektrik üretmek için değil, kanser teşhisi ve tedavisi başta olmak üzere tıp, bilimsel araştırmalar ve sanayide kullanılan radyoizotopları üretmek amacıyla inşa ediliyor. Şirket, bu tesisle ABD'nin yurt dışına bağımlı olduğu kritik izotopların yerli üretimini artırmayı hedefliyor.

SON AŞAMAYA GEÇİLDİ

Enerji Bakanlığı'nın onayladığı güvenlik analizi, reaktörün tasarımı, olası risk senaryoları ve alınacak güvenlik önlemlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği sürecin tamamlandığını gösteriyor. Bundan sonraki aşamada tesis, faaliyete başlamadan önce yapılacak son hazır olma incelemelerinden geçecek. Bu süreç başarıyla tamamlanırsa reaktöre nükleer yakıt yüklenecek ve ilk çalıştırma testleri gerçekleştirilecek.

Şirket, reaktörün kontrollü zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebildiği ilk kritik çalışma seviyesine ulaşmasının ardından izotop üretimine yönelik testlere başlamayı planlıyor.

HEDEF TIP VE SANAYİ İÇİN YERLİ İZOTOP ÜRETİMİ

Groves İzotop Test Reaktörü, Oklo'nun elektrik üretecek Aurora reaktörlerinden farklı olarak yalnızca radyoizotop üretimine odaklanacak. Bu izotopların kanser tedavisi, ileri üretim teknolojileri, bilimsel araştırmalar ve ulusal güvenlik alanlarında kullanılması öngörülüyor. Yetkililer, tesisin devreye girmesiyle ABD'nin kritik izotop tedarik zincirinin güçlenmesini bekliyor.

Oklo, bu projeyi ABD Enerji Bakanlığı'nın gelişmiş nükleer reaktörlerin daha hızlı devreye alınmasını amaçlayan Reaktör Pilot Programı kapsamında yürütüyor. Şirket, Teksas'taki tesisin sağlayacağı deneyimin gelecekte ticari ölçekte kurulacak yeni nesil nükleer reaktör projelerine de katkı sunacağını belirtiyor.