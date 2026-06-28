Uzaktan çalışan Ruben Romero'nun öncülüğünde alınan kararın ardından aile, geleneksel bir ev yerine eski AT&T iletişim sığınağını yaşam alanına dönüştürmeye başladı. Yapının büyük bölümü hâlâ yenilenme aşamasında olsa da aile, günlük yaşamını burada sürdürürken dönüşüm sürecini sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.

NÜKLEER SALDIRILARA DAYANACAK ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ

1960'lı yıllarda ABD hükümeti ile AT&T iş birliğinde inşa edilen yer altı sığınakları, olası bir nükleer saldırı sırasında ülkenin iletişim ağını ayakta tutmak için tasarlandı. Ailenin yaşadığı yapı da bu tesislerden biri. Yaklaşık 60 santimetre kalınlığındaki betonarme duvarlara, biri yaklaşık 1,3 ton ağırlığında olmak üzere zırhlı kapılara ve acil tahliye çıkışına sahip olan sığınak, bugün oturma odası, mutfak ve yatak odalarıyla bir eve dönüştürülüyor.

EN BÜYÜK SORUN HAVA KALİTESİ

Yer altında yaşamanın en büyük zorluğu ise alanın büyüklüğü değil, temiz hava sağlamak. Kapalı ortamlarda radon, metan ve karbondioksit gibi gazların birikebilmesi nedeniyle aile, yenileme çalışmalarında önceliği havalandırma sistemine verdi. Modern hava dolaşım sistemleri kurulurken, nem ve küf oluşumunu önlemek için iç mekanda da kapsamlı düzenlemeler yapılıyor. Aileye göre tüm çalışmalar tamamlandığında eski askeri yapı, uzun yıllar güvenli bir yaşam alanı olarak kullanılabilecek.