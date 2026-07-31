İngiltere’nin doğusundaki Suffolk bölgesinde sürdürülen Sizewell C nükleer santral projesi kapsamında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, 11. yüzyıla ait 321 adet gümüş peni bulundu. Kurşuna sarılı bir paket içinde günümüze ulaşan definenin, günah çıkartan Edward’ın tahta çıktığı döneme tarihlendiği bildirildi.

KURŞUN MUHAFAZA İÇİNDE 321 GÜMÜŞ PENİ

Oxford Cotswold Arkeoloji (OCA) ekipleri tarafından Sizewell C projesinin saha hazırlık çalışmaları sırasında tespit edilen define, Haziran 2024'te gerçekleştirilen hassas kazı çalışmasıyla topraktan çıkarıldı. Kumaşa sarıldıktan sonra kurşun plakayla kaplanan ve şekli sebebiyle ekiplerce çörek olarak adlandırılan bohçadan, 1036-1044 yılları arasına ait 321 adet gümüş peni çıktı.

Uzmanlar, iyi korunan gümüş sikkelerin I. Harold, Harthacnut ve Günah Çıkartan Edward dönemlerini kapsadığını ve krallık genelindeki farklı darphanelerde basıldığını tespit etti. Sikkelerin yaklaşık yüzde 40'ının Londra menşeli olduğu; Norwich, Thetford, Stamford, Lincoln ve Cambridge gibi diğer merkezlerde basılan örneklerin de bir arada bulunduğu aktarıldı.

SİYASI GEÇİŞ DÖNEMİNE İŞARET EDİYOR

OCA sikke uzmanı Alexander Bliss ve arkeolog Andrew Pegg'in açıklamalarına göre, söz konusu birikimin niteliği kasıtlı bir koleksiyona değil, tedavüldeki paradan toplanmış bir birikime işaret ediyor. O dönemki değerinin küçük bir büyükbaş hayvan sürüsüne denk geldiği belirtilen definenin, yerel güce sahip bir kişi tarafından saklandığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, paraların gömüldüğü dönemin, Danimarka hakimiyetinin sona erdiği ve Wessex Hanedanı'nın yeniden yönetime geldiği 1040'lı yılların başındaki siyasi belirsizliklerle örtüştüğünü kaydediyor. Aynı tarihlerde bölgede benzer gömülerin sıklıkla yapıldığı ifade ediliyor.

Sikkeler, resmi işlemlerin ardından konservasyon ve sınıflandırma çalışmaları için Suffolk Bölge Konseyi Arkeoloji Servisi’ne teslim edildi. Akademik incelemelerin tamamlanmasının ardından definenin sergilenmesinin planlandığı bildirildi.