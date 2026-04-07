Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki krizin giderek derinleştiğine dair sert bir açıklama yayımladı. Bakanlık, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını "sebepsiz saldırganlık" olarak nitelendirirken, bölgedeki durumun "tamamen kontrolden çıkma eşiğine" geldiği uyarısında bulundu.

ŞİMDİ DE NÜKLEER TEHLİKE KAPIYA DAYANDI

Açıklamanın en çarpıcı bölümünü, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirme oluşturdu. Bakanlık, söz konusu saldırıların yaratabileceği riski, "Çernobil'den daha yıkıcı bir radyolojik felaketin gölgesi Basra Körfezi ve Avrasya'nın üzerinde dolaşıyor" sözleriyle tarif etti. Sivil altyapıya ve nükleer tesislere yönelik saldırıların arttığına dikkat çekilen açıklamada, küresel enerji ve gıda güvenliğinin de ciddi biçimde tehdit altında olduğu vurgulandı.

KÜRESEL PİYASALAR BOZULDU

Rus Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki çatışmaların yalnızca insani bir kriz yaratmakla kalmadığını, kritik ticaret ve lojistik güzergahların da sekteye uğradığını kaydetti. Açıklamada, "ABD ve İsrail'in suç içerikli macerası" olarak tanımlanan sürecin, küresel piyasaları bozduğu ve tedarik zincirlerini tehdit ettiği ifade edildi.

TÜRKİYE'Yİ DE MASADA İSTİYORLAR

Moskova, çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısını yinelerken, Türkiye, Çin ve Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerini olumlu karşıladığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında taraflara, "tehdit dili, hakaretler ve ültimatomlardan vazgeçmeleri" yönünde çağrı yapılarak müzakere masasına dönmeleri istendi.

BM Güvenlik Konseyi'nin de sürece dahil olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın uluslararası ortaklarıyla birlikte savaşın yayılmasını engellemek için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğu belirtildi.