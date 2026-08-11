Santralde 6 numaralı reaktör çalışmaya devam ederken, 5 numaralı reaktörün daha önceden bakım nedeniyle devre dışı olduğu bildirildi. İşletmeci EDF, denizanalarının tesise ulaşmasının ardından güvenlik önlemlerinin devreye alındığını açıkladı.

DENİZ SUYU SOĞUTMA İÇİN KULLANILIYOR

Gravelines Nükleer Santrali, reaktörlerin çalışması sırasında ortaya çıkan ısının uzaklaştırılması için deniz suyundan yararlanıyor. Denizden alınan su pompalama istasyonlarından geçirilirken, yoğun denizanası sürüleri bu sistemlerin çalışmasını aksatabiliyor. Bu nedenle sorun yalnızca santral çevresindeki denizanalarının sayısıyla değil, soğutma için gerekli suyun güvenli biçimde alınabilmesiyle ilgili.

Altı adet 900 megavatlık reaktöre sahip Gravelines, toplam 5,4 gigavatlık kapasitesiyle Batı Avrupa’nın en büyük nükleer tesislerinden biri. Fransa ise elektriğinin yaklaşık yüzde 70’ini ülkedeki 57 nükleer reaktörden sağlıyor.

DAHA ÖNCE DE AYNI SORUN YAŞANDI

Gravelines’te denizanalarının soğutma sistemlerini etkilemesi ilk kez yaşanmıyor. Santral daha önce de denizanası sürülerinin deniz suyu pompa sistemlerini tıkaması nedeniyle üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı.

Benzer olaylar dünyanın farklı ülkelerindeki kıyı nükleer santrallerinde de görüldü. Uzmanlar, denizlerin ısınmasının denizanalarının daha hızlı çoğalmasına ve üreme dönemlerinin uzamasına uygun koşullar oluşturabileceğine dikkat çekiyor.