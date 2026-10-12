Nehirdeki su seviyesinin santralin pompalama ve işletme sınırının sadece 3 santimetre üzerinde kalması üzerine yetkililer acil durum önlemlerini devreye soktu.

Aşağı Tuna Nehri İdaresi yetkilileri, bölgede daha önce görülmemiş boyutta bir kuraklık yaşandığını ve tarihi rekorların geride kaldığını bildirdi.

Santral bölgesindeki su seviyesi eksi 259 santimetreye kadar düşerken, sistemlerin çalışabilmesi için gerekli olan eksi 262 santimlik kritik sınıra tehlikeli bir şekilde yaklaşıldı.

AŞIRI DÜŞÜŞ NEDENİYLE İKİ REAKTÖR KAPATILDI

Su seviyesindeki aşırı düşüş nedeniyle santraldeki 1 ve 2 numaralı reaktörler tedbir amaçlı kapalı tutulsa da, durdurulan reaktörlerin yardımcı soğutma sistemleri hâlâ nehir suyuna ihtiyaç duyuyor.

Normal şartlarda optimum çalışma için 5 metrenin üzerinde su seviyesine ihtiyaç duyan tesiste, mevcut havuz seviyesi 1,6 metreye kadar gerilemiş durumda.

KONTROLLÜ SU TAHLİYESİ BAŞLADI

Romanya Ulusal Su İşleri İdaresi, santral bölgesindeki su akışını artırmak amacıyla çevre nehirlerdeki barajlardan kontrollü su tahliyesine başladı. Ayrıca soğutma pompalarına suyu yönlendirmek için ek bariyer inşasını içeren acil durum planı da hazırda bekletiliyor.

Nükleer Denetim Komisyonu yetkilileri, santralin yaklaşık iki aydır kapalı olması ve reaktör ısılarının düşmesi nedeniyle herhangi bir nükleer kaza riskinin bulunmadığını açıkladı. Ancak uzmanlar, santralin uzun süreli kapalı kalmasının bölge enerji piyasasında baskı oluşturacağı ve elektrik fiyatlarını ciddi şekilde tırmandırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.