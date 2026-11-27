Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, perşembe günü yeni nükleer bomba cephaneliğini sergileyerek nükleer silah programının "hiçbir zaman başka ülkeler tarafından dizginlenemeyeceğini" açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının aktardığına göre, yeni yayımlanan fotoğraflarda Kim ve üst düzey yetkililerin iki nükleer üretim fabrikasında savaş başlıklarını incelediği görüldü.

NÜKLEER BAŞLIKLARI KONTROL ETTİ

Kuzey Kore lideri ayrıca, yeni açılan bir tesisi ziyaret ederek generalleriyle birlikte silah kalitesinde uranyum ürettiği bildirilen santrifüjlerin arasında gezdi.

Kim, bu yerinde incelemenin "Kore Yarımadası'na her an yaklaşan nükleer tehditlere" karşı Kuzey Kore'nin savunmasını güvence altına almak amacıyla yapıldığını belirtti.

Ülkesine yönelik tehditler arasında özellikle ABD ve Güney Kore'yi işaret eden Kim Jong Un, Pyongyang'ın nükleer programının "hiçbir zaman kimsenin onayıyla hareket etmeyeceğini" yineledi.

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Bu açıklamalar, ABD ve İsrail'in İslamcı rejimi devirmeye ve nükleer silah geliştirmesini engellemeye çalıştığı İran'daki savaşın ardından geldi.

İran'daki katı görüşlü unsurlar da söz konusu savaşın, gelecekteki saldırıları durdurmak için ülkenin nükleer silaha ihtiyacı olduğunu gösterdiğini savunuyor.

Yayımlanan yeni fotoğrafların, Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğinin oluşturduğu tehdide ilişkin şüpheleri ortadan kaldırma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

Konuya ilişkin açıklamasında Kim, "Nükleer silahları hegemonya kurma aracı olarak kullanan kötü niyetli güçler var olduğu sürece nükleer silahlara sahip olmamız kesinlikle geri döndürülemez bir seçimdir" ifadelerini kullandı.

Kim ayrıca, "Bu gerçeği inkar etmek sadece başarısızlığın kabulüdür" dedi