İsrail ve İran arasındaki savaş 6. gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hava Kuvvetleri'ni İran'a karşı kullanılmak üzere konuşlandırdı.

İsrail ve İran, günlerden beri füzelerle çatışmayı sürdürüyor. İran'ın nükleer tesislerini yok etmeye çalışan İsrail, yerin metrelerce altında bulunan sığınaklara erişecek bombalara sahip değil.

İşte bu hususta ABD bombaları devreye girebilir. Gelecek 48 saatin kritik olduğunu belirten ABD Başkanı, İran rejiminin "koşulsuz teslim olmasını" talep etti.

İran'ın nükleer silah elde etmeye çok yakın olduğunu söyleyen Trump, İran'a saldırmaya hazır olduğunu belirtti.

Peki ABD, İsrail'in ulaşamadığı, yerin 2 bin metre altına kadar inen bu nükleer tesisleri, tonlarca toprağı aşarak nasıl vuracak?

ABD ordusunun bu soruya yanıtı, Orta Doğu'nun üzerinde seyreden uçaklarla geldi. Trump, İran'a karşı kullanmak için sabırsızlandığı bombaları uçaklara donattı.

NÜKLEER SİLAHTAN FARKSIZ

Trump'ın kullanmak için sabırsızlandığı GBU-57, yani Dev Mühimmat Delici (Massive Ordnance Penetrator), yaklaşık 13 bin 600 kilogram ağırlığında ve 60 metre derinlikteki kayaları delmek üzere tasarlandı.

Bu dev bomba, daha önce hiç kullanılmadı ve nükleer olmayan en güçlü mühimmatlardan biri.

Zira GBU-57, nükleer silahların siyasi risklerini taşımadan benzer etkiyi yaratacak şekilde geliştirildi.

Uzmanlar, bu bombanın özellikle İran’ın dağ altına gömdüğü Fordow uranyum zenginleştirme tesisi gibi hedeflere ulaşma konusunda en etkili araç olduğunu söylüyor.

Şu anda ABD ordusunda bu bombalardan yaklaşık 20 adet bulunuyor ve B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla taşınmak üzere hazırda bekletiliyor.

DAĞLARIN ALTINI DELECEK

İsrail geçtiğimiz Cuma İran’ın nükleer programını yok etmek amacıyla İran'ın nükleer tesislerini vurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na göre, İsrail’in saldırılarında Natanz’daki yer altı santrifüj tesisleri vuruldu.

Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Mick Mulroy, ABD’nin operasyona katılması durumunda Fordow ve Natanz gibi gömülü hedefleri vurmasının mantıklı olacağını belirtti.

Bu tesisleri yok etmek için her biri birkaç GBU-57 bombası gerekebilir. Birleşmiş Milletler yetkilileri nükleer tesislere yönelik saldırıların güvenlik riskleri doğurabileceği uyarısında bulundu.

Fakat uzmanlar, Fordow’a yapılacak bir saldırının tesis dışında radyasyon riski yaratmayacağı görüşünde.

Nitekim Natanz’da Cuma günü gerçekleşen saldırı sonrası da tesiste sınırlı bir kimyasal ve radyolojik kirlilik tespit edilirken, çevrede olağan dışı bir radyasyon saptanmadı.

ABD HAZIRLIĞINI YAPTI

Bu tesisler, uranyum zenginleştirilmesinde kullanılıyordu. Tesis, saldırılar sonucu hasar aldı.

Ancak henüz Fordow’daki tesise yönelik bir saldırı henüz gerçekleşmedi. ABD şu ana dek İsrail’in saldırılarına katılmadı fakat bölgeye ikinci bir uçak gemisi grubu ve 30'dan fazla hava tankeri göndererek askeri varlığını artırdı. Hava tankerlerine F-35'ler eşlik etti.

Eski Pentagon yetkilisi William Wechsler ise en başarılı sonuç için ABD’nin B-2 ile gerçekleştireceği bir saldırının en etkili yol olacağını ifade etti.