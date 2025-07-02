Avrupa'daki sıcak hava dalgası sebebiyle okullar tatil edildi, insanlar sokakağın ortasında sıcaktan can verdi.

Ancak İsviçre ve Fransa'da sıcaklar o kadar fena bir hal aldı ki, ülkeler nükleer elektrik üretim tesislerini kapatmak zorunda kaldı.

Avrupa'da hava sıcaklıklarının 42 dereceye kadar çıkması, su sıcaklığını da etkiledi. Fransa'da 28 dereceyi bulan su sıcaklıkları, reaktörleri soğutmak için elverişli değil.

Bu sebeple Avrupalı ülkeler, nükleer bir facianın önüne geçmek için reaktörlerini kapadı.

ŞEBEKENİN YÜZDE 10'NUNU KARŞILIYORDU

Her ülkenin elektrik tüketiminin elektrik tüketiminin önemli bir kısmını karşılayan bu reaktörlerin kapatılması, şebekede hissedildi.

Finlandiya, Almanya ve İsveç'te ise nükleer reaktörlerin çalışma ısısı düşürüldü. Soğutulamayan reaktörlere muhtaç olan bu ülkeler, reaktörlerin çalışma gücünü sınırlamak durumunda kaldı.

Finlandiya'da nükleer reaktörler ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 10'nunu karşılarken, diğer dört ülkede bu tesisler enerji ihtiyacının yüzde 5 ila 7'sini karşılıyor.

SICAKLA YÜZLEŞME SIRASI TÜRKİYE'DE

Avrupa Birliği’nin Copernicus iklim gözlemevine göre gezegenin ısınmasıyla birlikte fırtına, kuraklık, sel ve sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olayları hem daha sık hem de daha yıkıcı hale geliyor.

Geçen yıl kaydedilen en sıcak yıl oldu. Isını havalar, dünya genelinde felaketlere yol açtı ve bu afetlerin maliyeti 300 milyar doları aştı.

Avrupa'da sıcaktan ölümler 44 bin civarında. Ancak küresel sıcaklık artışı 1,5 dereceyle sınırlandırılsa bile, 2026 yılına kadar 55 bine ulaşabilir.

Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgalarının gelecek hafta Avrupa'dan uzaklaşarak İstanbul üzerinden Türkiye'yi vurması bekleniyor.