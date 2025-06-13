Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Buşehr Nükleer Santrali'nin hedef alınmadığını ve hedef alınan Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon seviyelerinde herhangi artış gözlemlenmediğini bildirdi.

UAEA'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İranlı yetkililerin, İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılar sonrasında, Buşehr Nükleer Santrali'nin hedef alınmadığını ve hedef alınan Natanz tesisinde radyasyon seviyelerinde herhangi artış gözlemlenmediğini bildirdiğini kaydetti.

Grossi, UAEA'nın, İran'daki "son derece endişe verici durumu" yakından takip ettiğini vurgulayarak, "UAEA, Natanz tesisinin hedefler arasında olduğunu doğrulayabilir. UAEA, radyasyon seviyeleri konusunda İranlı yetkililerle temas halinde. Ayrıca ülkedeki müfettişlerimizle de temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Grossi, İranlı yetkililerle yapılan ilave temaslarda, İsfahan Nükleer Tesisi'nin etkilenmediğinin de doğrulandığını belirtti.

BM'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İsrail’in İran’daki uranyum zenginleştirme tesislerini hedef aldığını doğrularken durumun “son derece endişe verici” olduğunu belirtti.

Ajans Başkanı Rafael Grossi, bu hafta Viyana’da toplanan IAEA yönetim kurulu oturumuna katılırken, kurumun X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''IAEA, İran’daki son derece endişe verici durumu yakından izliyor. Natanz tesisinin hedef alınan noktalar arasında olduğunu doğrulayabiliriz'' ifadelerini kullandı.

Grossi, ''Ajans, radyasyon seviyeleriyle ilgili olarak İran makamlarıyla temas halinde. Ülkedeki denetçilerimizle de iletişimimiz sürüyor” dedi.

Rafael Grossi, ''İranlı yetkililer, Buşehr Nükleer Santrali’nin hedef alınmadığını ve Natanz sahasında radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlemlenmediğini IAEA’ya bildirdi” ifadesini kullandı.

İRAN: NÜKLEER TESİSTE SIZINTI YOK

İran Devlet Televizyonu da "Natanz nükleer tesisi vuruldu ama sızıntı yok" açıklamasını yaptı.