TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’deki temaslarının sonunda TOBB Brüksel Temsilciliği'nde Türk gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’nin verimli geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, TBMM olarak Türkiye'nin tezlerini ve duruşunu aktarmak için tüm uluslararası platformlarda varlık gösterdiklerini vurguladı.

NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’nin ana gündemin NATO'nun Avrupa'daki güvenlik gücünün artırılması ve Ukrayna'nın desteklenmesiyle ilgili görüşler olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Türkiye olarak biz de burada farklılığımızı ortaya koyduk. Biz başından itibaren tereddütsüz, amasız, fakatsız Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunan ülkelerden biriyiz. İnsan haklarına saygılı bir şekilde bu sorunun çözülmesi için gayret sarf ediyoruz" dedi.

Kurtulmuş, İsrail'in İran'a karşı hukuk tanımaz saldırılarının da kabul edilemez olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini de ifade ettiklerini aktardı. Başta Batı olmak üzere tüm dünyanın Filistin meselesinde bir teste tabi tutulduğunu vurgulayan Kurtulmuş, hükümetlerin çifte standartları geride bırakması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, hükümetlerin duruşunun aksine son dönemde Avrupa'da "İsrail'in sürdürdüğü saldırılara karşı Avrupa kamuoyunda insanlık cephesi kurulmuştur. Batı ülkelerinde çok büyük bir toplumsal reaksiyon başlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO'nun gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 5'ini savunma için harcama önerisinin sorulması üzerine Kurtulmuş, Türkiye için son yıllardaki en önemli gelişme alanlarından birisinin savunma sanayi olduğunu belirterek, "Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki biz elin oğluna mahkum olmadan kendi savunmamızı kendimiz sağlamak zorundayız. NATO üyeliğinin bize vermiş olduğu birtakım gereklilikler ayrı bir şey. Ama Türkiye, bu bölgede, bu coğrafyada ayakta durmak istiyorsa güçlü olmak mecburiyetindedir. Bu gücün bir kısmı da hiç şüphesiz ki savunma sanayinde ortaya konulacak güçtür. Her alanda dünyanın birçok ülkesine ihracat yapabilecek noktaya geldiğimizi görüyoruz. Yüzde 3-5 bunlar konuşulur. Bunlar işin diplomatik kısmı ama asıl olan Türkiye'nin kendi ayakları üstünde durabilecek bir güce ulaşmaya başladığıdır. Türkiye, savunma sanayindeki başarılarını sürdürmek, ileriye götürmek ve güçlendirmek mecburiyetindedir" şeklinde konuştu.

Türkiye olarak şu anda yüzde 2’nin üstüne çıkıldığını belirten Kurtulmuş, "Biz kendi programımız içerisinde bunu sürdürüyoruz. Zaten birçok ülke çeşitli gerekçelerle bu yüzde 5, yüzde 3.5 meselesine karşı çıkıyorlar, karşı çıkacaklar. Dolayısıyla mühim olanın, alınan bir kararın uygulanabilir olmasıdır" dedi.

"Parlamento yaz tatiline girmeden grubu kurarak çalışmalarımıza başlarız"

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis’te kurulması planlanan komisyon ve bu sürecin bölgeye etkilerinin neler olacağına ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye’nin sadece bir temenniden ibaret olmadığını söyledi. Türkiye’nin ayaklarına 50 yıldır pranganın vurulduğunu dile getiren Kurtulmuş, artık Türkiye’nin terör meselesini tamamıyla geride bırakması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Millet olarak var olan, aramızdaki kadim dostluğun, kardeşliğin ortaya çıkarılarak, Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'yi, Alevi'yi birbirinden ayırmak isteyen ne varsa onların hepsini ortadan kaldırmamız lazım. Zaman, gerçekten birlik beraberlik zamanıdır" dedi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyadaki halkların son 25-30 yıldır etnik ve mezhebi farklılıklar üzerinden birbirine düşman edildiğini anlatan Kurtulmuş, bunların hepsini bir kenara bırakarak aradaki dostluk ve kardeşliğin tamamıyla gönüllü bir birliktelik haline geldiği Türkiye’nin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tarihi bir fırsatın yakalandığını ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin çok büyük bir kısmında toplumsal bir desteğin olduğunu görüyorum. Bundan sonraki süreçte parlamentonun da devreye girmesi mecburidir. Parlamentonun üzerine düşen sorumluluklar var. Bunun için de en kısa zamanda ümit ederim ki parlamento yaz tatiline girmeden evvel grubu kurarak çalışmalarımıza başlarız" ifadesini kullandı.

"TBMM Genel Kurulu'nda zaman zaman tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Genel Kurul’daki Başkanlık Divanı’nda bir tartışma yaşandı. Buna dair bir görüşmeniz oldu mu, nasıl değerlendirirsiniz" sorusu üzerine de Kurtulmuş, "Henüz arkadaşlarla yüz yüze görüşmüş değilim. Ama Meclis'i yöneten, Meclis Başkanvekilimiz ile görüştüm, ondan gerekli bilgileri aldım. Grup başkanvekili arkadaşlarımızın bazılarıyla görüştüm. Zaten Meclis’te o görüntü üzerine gerekli müdahaleyi yapmış ve gerekli cezayı vermiştir" ifadesini kullandı.

Her insanın sabrının taştığını anların olabileceğini ama marifetin kızgınlığı engelleyebilmek olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Parlamento çok farklı fikirlerin kıran kırana mücadele ettiği bir alandır. Yani A ve Z kadar birbirinden uzak olan iki siyasi görüş bile oturup konuşabilmeyi başarabilmelidir. ‘Üslubu beyan ayniyle insandır’ diye eskilerin bir lafı vardır. Siyasetin bir tarafı müzakeredir, bir tarafı mücadeledir. Yani en sert mücadeleyi yapar, ertesi gün de o mücadeleyi yaptığımız insanlarla konularınızı müzakere edersiniz. Bunu kaçırdığınız zaman siyaset bir arenaya döner. Olmaz... Yani bir siyaset meclisini birtakım özel meclislerdeki kavgacı, gürültücü üsluplarla sürdüremeyiz. Bu Türkiye'ye yakışmaz, Türkiye demokrasisine yakışmaz. Arkadaşlarımızın hepsi fikirlerini söylemekte sonuna kadar özgür olduğu ama hiç kimsenin bir diğerine karşı haksızlık, hakaret hele hele fiili, fiziki bir müdahale yapacak noktaya gelmemesi gerektiğinin şart olduğunu düşünüyorum. Bu, Meclisin de muhabbetine aykırı bir şeydir. Ayrıca vatandaşlarımız da bunları görüyor ve not veriyor."

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgedeki savaş karşısında NATO’nun tavrının ne olabileceğine ilişkin değerlendirmesinin sorulmasına karşın Kurtulmuş, NATO’nun özellikle son zamanlarda karşı karşıya kaldığı tehditler karşısında ortak bir tepki vermeyi başaramadığını, bunun açıkça görüldüğünü söyledi.

NATO’nun dünyanın en kuvvetli ortak savunma mekanizması olduğunu ama NATO’nun hem harcamalar üzerinden kendini koruyabilecek; alet, ekipman ve savunma stratejisini geliştirmek konusunda eksiklikleri bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, "En önemli eksikliği, NATO'nun kurulmasını sağlayan küresel şartlar, bugünün şartlarıyla birebir aynı değildir. Dolayısıyla bu şartlar çerçevesinde NATO'nun da kendisini bu yeni döneme adapte etmesi lazım" dedi.

Kurtulmuş, NATO’nun barışın nasıl tesis edilebileceğine ilişkin konular üzerine de yoğunlaşması gerektiğinin altını çizdi.