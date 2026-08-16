TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen 17. Milli İrade Buluşması "terörsüz Türkiye" toplantısına katıldı.

Toplantıda "çerçeve yasa"nın maddeleri ele alınırken, Kurtulmuş yasa kapsamında uygulanacak sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

'6 AYLIK SÜRE VAR'

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Bu yasa geçici bir yasa ve münhasıran oluşturulmuş bir yasa. Başka örgütler istifade etmeyecek. Bu münhasıran PKK, PYD, KCK için ortaya konulmuş bir yasadır ve ilanihaye değil. Yasanın yürürlüğe girdiği tespit edildikten sonra yani birinci madde yerine getirildikten sonra 6 ay süre verilecek.

Bu 6 aylık süre içerisinde gelen örgütün elemanları, silahlarını bırakan ve 'ben örgütsel faaliyetten vazgeçtim' diyen insanlar bundan istifade edebilecek.

İmralı dahil örgütün hiçbir üst düzey yetkilisi yasanın bu haliyle yaralanması mümkün değildir."

İMRALI'DA KİMLER TUTULUYOR?

İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan dışında, örgütün yönetiminde bulunmuş Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım, Veysi Aktaş, Mahmut Yamalak, Engin (Ergin) Atabey, Zeki Bayhan'ın hüküm gördüğü biliniyor.