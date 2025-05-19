TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen programın ardından Habertürk yayınına katıldı.

LOZAN AÇIKLAMASI

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına değinen Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye' olarak nitelendirilen yeni süreci değerlendirdi.

Kurtulmuş, Lozan Antlaşması hakkında, "Lozan, Türkiye'nin kurucu anlaşmasıdır. Türkiye'de milli birlik ve beraberliği bozacak hiçbir sözün kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de komisyon kurulması önerisi hakkındaki sorulara da yanıt veren Kurtulmuş, "Meclis adrestir. Komisyonun nasıl olacağı konuşulur" dedi.

SÜREÇ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Kurtulmuş, "Süreç öncekine göre fevkalade iyi. Ana hatlarıyla planlanan şekilde ilerliyor. Bir süreden bahsediyoruz. Çok kısa. Ben yaz bitmeden bu sürecin tamamlanacağını ümit ediyorum" dedi.

NUMAN KURTULMUŞ: ÊDÎ BES E

Kurtulmuş, Şırnak’ta katıldığı Sivil Toplum Buluşması’nda da sürece ilişkin "Şimdi diyoruz ki 'Êdî bes e' (Yeter artık.) Artık bu coğrafyanın insanları savaşla, kanla, gözyaşıyla, ayrılıkla, ağızlarla değil, şarkılarla, türkülerle, halaylarla yan yana, omuz omuza, 'yetti artık' diyerek büyük bir millet olarak ayağa kalktık" dedi.