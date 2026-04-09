Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Eşref Rüya' dizisindeki 'Kadir Baba' rolüyle tanınan oyuncu Görkem Sevindik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla İsrail Meclisi'nin (Knesset) cezaevlerindeki Filistinlilere yönelik idam kararı almasını eleştirdi. Sevindik paylaşımında, kamuoyuna seslenerek idamlara karşı çıkılması ve sessiz kalınmaması yönünde ifadelere yer verdi.
Oyuncunun bu açıklaması üzerine, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabı üzerinden Sevindik'i doğrudan hedef alan bir video yayınladı. Ben-Gvir yayınladığı mesajda, oyuncunun dizideki karakterine atıfta bulunarak, İsrail'de terör suçlamasıyla yargılananlar için idam cezasının artık geçerli olduğunu vurguladı.
KURTULMUŞ DESTEK İÇİN ARADI
Sürecin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da Görkem Sevindik'i telefonla aradı. TBMM Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Kurtulmuş görüşme sırasında, Sevindik'in İsrail'e yönelik eleştirel tutumunu desteklediğini ifade ederek kendisine sanat hayatında başarılar diledi.