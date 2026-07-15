Numerolojiye inananlara göre, doğum günü kişinin karakterini olduğu kadar romantik ilişkilerdeki davranışlarını da etkileyebilir. Times of India'da yer alan bir haberde, ayın belirli günlerinde dünyaya gelen kişilerin aşk hayatlarında daha fazla dönüm noktası, hayal kırıklığı veya çeşitli sınavlarla karşılaşabileceği öne sürülüyor. Ancak bu görüşler, bilimsel kanıtlara değil numerolojik yorumlara dayanıyor.

Ayın 2, 11, 20 ve 29'unda doğanlar

Numerolojiye göre bu tarihlerde doğan kişiler oldukça duygusal ve hassas bir yapıya sahiptir. İlişkilerde hızlı bağlanabilir, partnerlerine karşı güçlü duygular geliştirebilirler. Bununla birlikte, terk edilme korkusu yaşayabilir ve karşı tarafın davranışlarındaki küçük değişimleri bile fazla anlam yükleyerek yorumlayabilirler.

Uzmanlar, yalnız kalma endişesiyle ani ilişki kararları vermek yerine açık iletişime önem verilmesini öneriyor.

Ayın 6, 15 ve 24'ünde doğanlar

Bu tarihlerde doğanların çekici bir enerjiye sahip oldukları ve çevrelerinden kolayca ilgi gördükleri ifade ediliyor. Ancak ilişkilerde partnerlerinden fazla beklenti içine girmeleri, aile baskısının etkisinde kalmaları ya da konforu gerçek uyumla karıştırmaları zaman zaman sorunlara yol açabiliyor.

Ayın 7, 16 ve 25'inde doğanlar

Numerolojik yorumlara göre bu kişiler güçlü ve anlamlı bağlar kurmak isterler. Buna rağmen duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Bu durum, ilişkilerde iletişim eksikliğine, duygusal uzaklaşmaya ve beklenmedik ayrılıklara neden olabilir.

Ayın 8, 17 ve 26'sında doğanlar

Bu tarihlerde doğanların aşk yaşamlarının önemli hayat dersleri içerdiğine inanılıyor. İlişkilerde gecikmeler yaşamaları, çeşitli zorluklarla karşılaşmaları veya sağlıklı sınırlar koymayı öğrenmeleri gerektiği sıkça dile getirilen yorumlar arasında yer alıyor.

BU TARİHLER NEDEN ÖNEMLİ?

Numeroloji savunucularına göre söz konusu günlerde doğan kişiler aşk ve ilişkileri yaşamlarının merkezine koyma eğilimindedir. Bu nedenle evlilik, ayrılık, evlilik teklifi ya da benzeri önemli gelişmeler onlar için hayatlarının en belirleyici dönüm noktalarından biri haline gelebilir.

Bununla birlikte, numerolojinin bilimsel olarak doğrulanmış bir yöntem olmadığını unutmamak gerekir. Sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkilerin temelinde doğum tarihinden ziyade karşılıklı güven, etkili iletişim, empati ve ortak çaba yer alır.