Nagehan Alçı ile Nur Batur arasında medrese eğitimi üzerinden yeni bir polemik başladı.

Alçı'nın medreselere ilişkin, "Bence medreseler eğitim verebilir. Medrese kültürü bu toplum için önemlidir. Bunu reddedemezsiniz, illegal hale getiremezsiniz" sözleri tartışma konusu oldu.

Alçı'nın açıklamalarının ardından Nur Batur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir soru yöneltti.

Batur, Nagehan Alçı'yı etiketleyerek, "Merak ediyorum. Nagehan Alçı, 3 kızını neden kolejlerde okutuyor?" ifadelerini kullandı.

"KIZLARINI KAHİRE'DE MEDRESEYE GÖNDERSİN"

Batur, paylaşımının devamında ise Alçı'nın savunduğu medrese eğitimi üzerinden eleştirisini sürdürdü.

Nur Batur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"'Hemen kolejden alıp medreseye versin. Malum! Medreseler Cumhuriyetle kapatıldı ama olsun! Nagehan Alçı da Mısır’a taşınır. Kızlarını da Kahire’de medreseye gönderir. Belki kendisi de gider!'"

Alçı'nın sözleriyle başlayan tartışmanın, Batur'un bu paylaşımıyla birlikte sosyal medyada yeni bir polemiğe dönüşmesi dikkat çekti.