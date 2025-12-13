Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevindeyken uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve kanalla ilişiği kesilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddialar art arda gündeme geliyor.

Uyuşturucu suçlamasının ardından ortaya atılan taciz iddiası ise dosyaya yeni bir boyut kazandırdı.

Yasemin Köşker, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Köşker, 'Hiçbir genel yayın yönetmeni gecenin bir yarısında yayında olan spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz' ifadelerini kullandı.

Yasemin Köşker, şu ifadeleri kullandı:

-Bilmenizi isterim ki yaşananların, Nur Köşker'e atılan mesajların ve uygulanan mobbingin birebir şahidiyim.

-Kız kardeşim, kendisine dayatılan gayri ahlaki söylem ve eylemlere boyun eğmediği için; önce çalışmaktan adına büyük mutluluk duyduğu kanaldan, ardından da çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

-Kaynağı belirsiz mal varlığının verdiği güçle; evli, çocuklu, göbekli 'amcalar', kendi geleceğine yatırım amacıyla sponsor olduğu programın sunucusunu, kendisiyle yemeğe çıkmadığı için işinden edemez. Ki bu yemeğe ısrarla taksiye gelmesi istenmiştir. Neden acaba?”

NUR KÖŞKER NE DEMİŞTİ?

Eski HaberTürk spikeri Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından Tarkan Kaleli'ye yaptığı açıklamada, Ersoy tarafından sistematik olarak tacize uğradığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: “Benim evli olduğum dönemden başlayan ve çok uzun süreli bir taciz süreci var. İşte asansör kapısını tutup bilmem neler falan. Sonra attığı saçma sapan mesajlar var.