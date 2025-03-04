FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası taziye mesajı yayınlayan Yeni Asya gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık Kazım Güleçyüz ve avukatı katıldı.
Mahkeme, sanık Kazım Güleçyüz'ü "FETÖ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak, Güleçyüz hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişiler hakkında soruşturma başlatmıştı. İddianamede, Kazım Güleçyüz'ün sosyal medya hesaplarında, FETÖ propagandası yapacak şekilde paylaşımlar yaptığı ifade edilmişti. Bu sebeple, Güleçyüz'ün "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.