Evlilik adı altında çocuk evliliklerini meşrulaştıran sözleriyle tepki çeken İlahiyatçı Nurettin Yıldız, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde ”Bu Zamanda Evlilik ve Aile” başlıklı konferans verdi.
İlim Yayma Cemiyeti Karaman Şubesi ile KMÜ İlim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu iş birliğinde düzenlenen konferansa Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN YILDIZ’A PLAKET
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz konferans sonunda Nurettin Yıldız’a plaket verdi. Yıldız, plaket aldığı ana dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
AKP'LİLER PROTESTOCULARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Yıldız’ı protesto edenlerin üzerine tekbirler getirerek yürüyen grubun içerisinde AKP Karaman İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kale ve Kızılay Karaman İl Başkanı Adem Küçükyarma da yer aldı.