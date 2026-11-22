Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bu kez verdiği kilolar ve mutfak alışkanlıklarıyla gündeme geldi. Son dönemde oldukça yoğun bir çalışma temposuna girdiğini belirten oyuncu, bu süreçte yaklaşık 3 kilo kaybettiğini açıkladı.

Kilo değişiminin arkasında özel bir beslenme programı bulunmadığını dile getiren Yeşilçay, zayıflamasını çalışma yoğunluğuna bağladı. Katı diyet kuralları uygulamadığını söyleyen oyuncu, günlük hayatında daha çok doğaçlama hareket ettiğini ifade etti.

"DİYET YOK, ÇALIŞMA VAR"

Nasıl kilo verdiğine ilişkin soruları yanıtlayan Yeşilçay, yoğun geçen günlerin beslenme düzenini de etkilediğini belirtti. Ünlü oyuncu, "Çok yoğun çalıştığım için üç kilo verdim. Diyet miyet yok, çalışma var" diyerek kilo kaybının nedenini açıkladı.

Mutfakta belirli bir programa bağlı kalmadığını da anlatan Yeşilçay, televizyon karşısında atıştırmalık tüketmeyi sevdiğini ancak daha sağlıklı alternatifler hazırlamaya çalıştığını söyledi.

PANCAR CİPSİ TARİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Nurgül Yeşilçay'ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer detay ise evde hazırladığı pancar cipsi oldu. Dizi izlerken sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek istediğini belirten oyuncu, kendi tarifini takipçileriyle paylaştı.

Hazırlık aşamasında tepsiyi yağladığını ve tarifi kendi yöntemleriyle şekillendirdiğini anlatan Yeşilçay, mutfakta doğaçlama hareket ettiğini söyledi. Ünlü oyuncunun hem kilo açıklaması hem de pancar cipsi paylaşımı sosyal medyada ilgi çekti.