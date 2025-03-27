Uzun süredir ekranlardan uzak olan Nurgül Yeşilçay 49 yaşına bastı. Ünlü oyuncu yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla kutladı.

49 yaşında olduğuna inanmayan ve kendisinin 18 yaşında olduğunu düşünen arkadaşlarıyla bir video çeken Nurgül Yeşilçay, "Tabii tabii, kesin öyledir! Doğum günü mumumu bu sene gençler için üflüyorum. Umut dolu yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN HAPİSTE NE İŞİ VAR?"

Nurgül Yeşilçay bir sonraki paylaşımında da gençlerin tutuklanmasına tepki gösterdi. Yeşilçay çektiği videoda, "Bu çocukların hapiste ne işi var? Ne yaptı bu çocuklar? Şu mübarek günde annelerin ahını almadın" dedi.