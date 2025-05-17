Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen günlerde vatandaşların boy, kilo ve vücut kitle indeksinin meydanlarda ve etkinlik noktalarında ölçülerek fazla kilolu kişilerin Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'ne (ASM) yönlendirileceğini duyurmuştu.

Memişoğlu'nun X hesabından açıklaması şöyleydi:

"Vatandaşlarımızın sağlığı için 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. 81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız programla sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek."

"Fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak."

"Süreç; İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek."

"Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Gerek sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarımız gerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarımızla 'hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum' hedefi için çalışmaya devam edeceğiz."

"ÖYLEYSE DIŞARI ÇIKMAM"

Bakanlığın bu kampanyasını duyan oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Yeşilçay, "Sağlık Bakanlığı dışarıdan şişkoları mı topluyormuş? Ya doğru mu şaka mı yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey var mı? Öyleyse ben dışarı çıkmam. Arabadan da inmem. Atıyorsunuz ya. Kesin atıyorsunuz" ifadelerini kullandı.