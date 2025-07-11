Ekranlardan uzun süredir uzak kalan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Instagram hesabından 21 yaşındaki halini yayınlayan Yeşilçay, "Ben burada kime benziyorum?' notunu düştü. O paylaşıma çok sayıda yorum yağdı.
AFRA SARAÇOĞLU'NA BENZETİLDİ
Yeşilçay'ın paylaşımı sonrası gençlik pozu ve yüz hatlarıyla oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetildi. Çoğu takipçisi 'Afra Saraçoğlu'nun ikizi' yorumunda bulundu.
Gençlik fotoğrafı büyük ilgi gören Yeşilçay, yıllar önce Afra Saraçoğlu'yla anne-kız rolünü paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde beraber oynamıştı.
İŞTE YEŞİLÇAY'IN 21 YAŞINDAKİ HALİ