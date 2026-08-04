Oyunculuğunun yanı sıra resim çalışmaları ve sergileriyle de adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bu kez el emeği dekorasyon çalışmasıyla gündeme geldi. Farklı boy ve renklerdeki saksıları kullanarak bahçesi için özel bir lambader hazırlayan Yeşilçay, ortaya çıkan tasarımı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SADECE OYUNCULUKLA SINIRLI KALMADI

Son yıllarda resim sanatına ağırlık veren ve açtığı sergilerle sanat dünyasında da yer alan Nurgül Yeşilçay, üretmeye devam ediyor. Şehir hayatından uzak bir yaşam sürdüren oyuncu, boş zamanlarını kendi tasarımlarını hayata geçirerek değerlendiriyor.

PAZARDAN ALDIĞI SAKSILARI DEĞERLENDİRDİ

Nurgül Yeşilçay, pazardan aldığı farklı renk ve boyutlardaki saksıları üst üste yerleştirerek bahçe lambaderine dönüştürdü. Renkli tasarımıyla dikkat çeken çalışmasını paylaşan oyuncu, takipçilerine de bu tarz el emeği projeleri denemeleri yönünde öneride bulundu.

Yeşilçay paylaşımında, "Bakın bunu önceden yapmıştım, şimdi koyuyoruz. Harika oldu ama harika yapabilenler denesin mutlaka" ifadelerini kullandı.

YENİ DİZİ İÇİN SİNYAL VERDİ

Ünlü oyuncu paylaşımının devamında, "Eylüle kadar oyalanın, sonra zaten dizi başlıyor" notunu da ekledi. Nurgül Yeşilçay'ın bu sözleri, yeni sezonda yeniden kamera karşısına geçeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Başarılı oyuncunun hem sanat çalışmalarını hem de oyunculuk kariyerini birlikte sürdürmesi, hayranlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.