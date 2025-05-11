Oyuncu Nugül Yeşilçay geçen günlerde İstanbul'dan taşınacağını açıklamıştı. Sevgilisi Necati Kocabay ile Ortaköy'de görüntülenen Yeşilçay "Biz hafif hafif taşınabiliriz. İstanbul ile çok güzel bir evliliğimiz oldu. Çok iyi baktık birbirimize ama her ilişki bitiyor. Biraz ara verelim, özleyelim birbirimizi. Evi yaptırıyoruz. Şehir dışı olacak, her yere yakın bir yer" demişti.

Ünlü oyuncu, İstanbul'dan neden taşınmak istediğini "İstanbul'dan neden kaçmalıyız? Bunu üç madde halinde size söyleyeceğim" sözleriyle Instagram hesabından açıkladı.

"HER DAKİKA TRAFİK VAR"

Nurgül Yeşilçay, "Artık her dakika trafik var. Arabayla çıktığında 'Arabayı nereye park edeceğim?' diye düşünüyorsun. Eğer taksiyle gidersen, taksi zaten bulamıyorsun. Otobüsle falan gideyim desen, onlar çok kalabalık. Haydi yürüyeyim diyorsun, bu sefer kaldırım yok. Bütün bu ihtimalleri hesaplamaktan hepimiz matematikçi olduk. Yani ben sözelciyim aslında. Bu güzel pırıl pırıl beynimizi, değerli zamanımızı çok daha önemli şeyler için kullanmalıyız diye düşünüyorum" dedi.

"BİRAZ TOPRAĞA BASMAMIZ LAZIM"

Yeşilçay, ikinci olarak "Herkes çok gergin. Bayağı gergin yani" diyen Nurgül Yeşilçay, sözlerini şöyle sürdürdü; "Hepimizin bir toprağa falan basması lâzım. Ne bileyim, bize elektrik mi basıyorlar? Bu elektrik... Hepimiz çok elektrikliyiz yani. 'Naber?' diyorsun, 'Sana ne?' diyor. 'Nasılsın?' diyorsun, 'Niye sordun?' diyor. Her an herkes birbiriyle kavga edecekmiş gibi bir durum var. Biraz toprağa basmamız lazım" dedi.

"HER ŞEY LEZZETSİZ"

Ünlü isim, üçüncü sebep içinse şöyle dedi: "Ay her şey çok lezzetsiz. En lüks restorana da gidiyorsun, çok lezzetsiz. Sokakta bir şey yiyorsun, o da çok lezzetsiz. Bilmiyorum artık yani, iyice suyu çıktı o işlerin de."