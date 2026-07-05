Türk sinemasının usta ismi Nuri Alço, eşi Burcu Alço ile yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Çiftin tatil üzerine yaptığı samimi ve dikkat çeken diyalog kısa sürede binlerce yorum aldı.

NURİ ALÇO KIRMIZI NOKTASINI AÇIKLADI

Son olarak “kırmızı nokta” akımına katılan çiftin videosu kısa sürede viral oldu.

Videoda Burcu Alço’nun “Ben tatile gidemez miyim? Geçen gün izin vermedin. Ben sensiz mi tatile gidemem?” sözleri merak uyandırdı. Nuri Alço ise esprili bir şekilde “Sen beni gönderir misin?” yanıtını verdi.

''TATİLE BENSİZ GİDEMEZSİN''

Diyalog ilerledikçe Burcu Alço’nun “Tabii ki gidebilirsin” sözlerine karşılık Nuri Alço’nun “Kırmızı nokta, gidemezsin. İt var kopuk var, her türlü insan var” ifadeleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çiftin karşılıklı samimi konuşmaları takipçiler tarafından hem eğlenceli bulundu hem de çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

33 YAŞ FARKINA RAĞMEN MUTLU SON

3 Temmuz 2020 tarihli haberlere göre Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, 2 Temmuz 2020’de kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde dünyaevine girdi. Uzun yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin nikâh törenine yakınları ve dostları katıldı.