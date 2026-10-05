Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, Asiye Acar'ın sunduğu “Pazar Gezmesi” programında evinin kapılarını açtı. Alço'nun yıllardır özenle sakladığı kıyafetleri programın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Asiye Acar, oyuncunun kıyafet dolabını görünce şaşkınlığını gizleyemezken, gardıropta Yeşilçam döneminden kalan parçaların yanı sıra yurt dışından özel olarak getirtilen kıyafetlerin de bulunduğu görüldü.

“O PARAYLA EV DE ALINIRDI, ARABA DA”

Nuri Alço, gençlik yıllarında kıyafetlerine yaptığı harcamaların oldukça yüksek olduğunu anlattı.

Ünlü oyuncu, “O zamanın parası zaten çok değerliydi, bu kıyafetlere harcadığım parayla ev de alınırdı, araba da alınırdı. Çünkü kıyafetlerim İtalya'dan geliyordu. Yurt dışından özel olarak diktiriyorduk” dedi.

50 YIL SONRA YENİDEN RÖPTAŞAMBIRLA POZ VERDİ

Alço'nun gardırobundan çıkan röptaşambır ise Yeşilçam dönemindeki ikonik rollerini yeniden hatırlattı. Usta oyuncu, yıllar sonra yeniden röptaşambırını giyerek objektif karşısına geçti.

Yaklaşık 50 yıl sonra aynı kıyafetle poz veren Nuri Alço, bu görüntüsüyle Yeşilçam yıllarına nostaljik bir yolculuk yaptırdı.

EŞİNDEN DUYGULANDIRAN HEDİYE

Nuri Alço'nun eşi de ünlü oyuncuya özel bir hediye hazırladı. Alço'nun ikonikleşen gazoz sahnelerinden ilham alan eşi, gazozdan bir tablo yaptırarak kendisine hediye etti.

“BİR TEK KISMETESİZLİĞİM O”

Programda özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Nuri Alço, hayatındaki en büyük keşkesini de anlattı.

Çocukları çok sevdiğini belirten Alço, “Çocukları çok seviyorum. Bir tek kısmetsizliğim o. 10 sene önce tanıdığımda keşke yapsaydım. Soyadımızı taşısın öldükten sonra” ifadelerini kullandı.