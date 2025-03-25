Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Nuri Alço, 28 Haziran 2022'de aramızdan ayrılan Cüneyt Arkın'ın sahnelerde gerçek tokat attığını söyledi.

Alço, "Provada hazırlık yapardık, 'İlk tokadı sağdan vuracağım, sonra karnına soldan tekme atacağım' derdi. Biz de ona göre hazırlanırdık ama kayıt başladığında tam tersini yapardı. O yüzden Cüneyt abiyle sahnelerimizdeki tüm yüz mimiklerimiz tamamen gerçekti" dedi.

Yıllarca canlandırdığı "gazoza ilaç atan kötü adam" karakteriyle toplumda büyük bir farkındalık oluşturduğunu belirterek "Şimdi beni gören aileler teşekkür ediyor, 'Senin sayende çocuklarımız kurtuldu' diyorlar" diye konuştu.

VASİYETİNDE GERİ ADIM ATMIŞTI

Nuri Alço geçen günlerde tüm mal varlığını eşi Burcu Alço'ya bıraktığını açıklamıştı. 74 yaşındaki oyuncu daha sonra bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Eşimin benim mal varlığına ihtiyacı yok, onun zaten yeterince malı mülkü var. Kendisinin paraya ihtiyacı yok" demişti.