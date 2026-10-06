Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirdi. “Taçsız Kraliçe”, “Kayıp Kızlar” ve “Ver Elini İstanbul” gibi yapımlarla hafızalara kazınan 75 yaşındaki oyuncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Havaların soğumasıyla üşüttüğü belirtilen Alço'nun bronşlarının tıkanması nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Usta oyuncu hastanedeki odasından televizyon izlerken çektiği fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

EŞİ BURCU ALÇO YANINDAN AYRILMIYOR

Nuri Alço'nun tedavisi devam ederken eşi Burcu Alço'nun da usta oyuncuyu yalnız bırakmadığı öğrenildi. Alço'nun sağlık durumuyla ilgili henüz kendisinden detaylı bir açıklama gelmedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA CİDDİ SAĞLIK SORUNU YAŞAMIŞTI

“Yeşilçam'ın Yakışıklı Kötü Adamı” olarak tanınan Nuri Alço, geçtiğimiz yıl da ciddi bir sağlık sorunuyla gündeme gelmişti. O dönemde eşinin kendisine gösterdiği özveriden bahseden Alço, vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

“NEYİM VARSA EŞİME KALACAK”

Nuri Alço, vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok” ifadelerini kullanmıştı.