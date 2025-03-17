Yeşilçam'ın 'Yakışıklı Kötü Adam'ı Nuri Alço, geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kanal D'de yayınlanan magazin programında konuşan 73 yaşındaki usta oyuncu, sağlık durumuna ilişkin "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok" ifadelerini kullandı.

TÜM MAL VARLIĞINI TEK BİR KİŞİYE BIRAKTI

Her fırsatta eşine olan minnetini dile getiren Alço, tedavi sürecinde de en büyük desteği eşi Burcu Alço'dan gördüğünü belirterek, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim." şeklinde konuştu.

Yeşilçam'ın efsane ismi, hayata dair bakış açısını ve vasiyetini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."