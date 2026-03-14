Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i Singo, Osimhen ve Nhaga'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Konuk ekipte 56'da Ebosele kırmızı kart görürken, ilk gol de 57'de geldi.

Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, kırmızı karta kadar etkili oynadıklarına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Maçı kırmızı kart öncesi ve sonrası olarak iki şekilde okumak lazım. Karttan önce çok şey istediğimiz gibi gitti. Formda bir Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil ama elimizden geleni yaptık ki birkaç pozisyona da girdik.

İlk yarıda anları doğru oynadık ama ikinci yarıda ne yazık ki erken yediğimiz bir kırmızı kart ve hemen ardından gelen gol bizde hayal kırıklığı yarattı. İstediğimiz reaksiyonu da veremedik açıkçası. Çok üzgünüm ama oynandı, bitti. Daha tecrübeli olmamız, daha akıllı olmamız lazım. Pozisyonu görmedim ama daha zeki davranıp 11'e 11 oynarsak daha iyi olacak."