Teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Başakşehir, yeni hocası Nuri Şahin'e imzayı attırdı.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ düzenlenen imza töreninde, "Nuri hoca da biz de çok heyecanlıyız. Çok önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'TAKİP EDİYORDUK'

"Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da uzun yıllar kaptanlık yapan, ondan sonra Liverpool, Real Madrid gibi dünyanın en önemli kulüplerinde oyunculuk yapmış, uzun yıllar A Milli Takım'a sayısız hizmet etmiş, duruşuyla, çalışkanlığıyla, kişiliğiyle, sempatikliğiyle her zaman bizim takibimizde olan bir oyuncuydu ve bugün de teknik direktör olarak takip ettiğimiz biriydi."

Törende konuşan Şahin, "Benim için çok özel bir gün. Hem oyunculuk hem de hocalık kariyerimde her zaman desteğini gösteren Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ediyorum. Çok iyi bir kulübe geldim. Çok güzel bir aile ortamı var. Elimizden geleni yapacağımıza söz verebilirim." dedi.