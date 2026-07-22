UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, sahadan üzüntülü bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ORADA TURU GEÇECEĞİZ

Karşılaşmanın ilk 10-15 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Nuri Şahin, "Üzüntülü bir sonuç oldu. Net bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyorduk. İlk 10-15 dakikada istediğimiz oyunu oynayamadık. Dağınık bir görüntü verdik. Kontrolün bize geçtiği anda atak savunmasından birkaç oyuncumuzun dikkatsizliği nedeniyle çok gereksiz bir gol yedik. Birçok pozisyona girdik. Bu tarz maçlar kolay olmuyor. İkinci yarıdaki isteğimizle orada turu geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

BAZI OYUNCULAR HAZIR DEĞİL

Mücadelede 21 gol pozisyonuna girmelerine rağmen fileleri sadece 1 kez havalandırmalarıyla ilgili 37 yaşındaki teknik adam, "Pozisyona girmek önemli ama aynı zamanda pozisyon vermemek gerekiyor. Hiç beklemediğim pozisyonlar verdik. Çalışmamız lazım. Goller gelecektir. Endişelenecek bir durum yok. Bazı oyuncular da yüzde 100 hazır değil. Haftaya çok daha diri olacağımızdan eminim." diye konuştu.

EMİN BAYRAM AÇIKLAMASI

Başakşehir formasıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşayan Emin Bayram'ın performansıyla ilgili bir soruyu Şahin, "Ne kadar iyi bir oyuncu aldığımızı gördük. Son yıllarda stoperlerden çok gol atamıyorduk. Emin bunu kırdı. İnşallah devamı gelir. Çok adaptasyon sorunu yaşamadı." şeklinde yanıtladı.