Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i sahasında Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta 3-1 mağlup etti. Karşılaşmnın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, şunları kaydetti:

"Bu tarz maçları tümüyle iyi oynaman lazım, rakibin durumundan bağımsız. Büyük bir camia ile kendi evinde oynuyorsun... Yediğimiz goller maçın özeti gibi, çıkarken toplar kaybettik. Maçın 5 dakikasını iyi oynadık, hak edilmiş bir mağlubiyet.

"SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Avantajı Göztepe'ye verdik, yarış sonuna kadar devam edecek. Geriden oyun kurarak değil, rakip arkasına da toplar atman lazım. Çıkarken top kayıpları, her takım için zor anlar yaşatır."