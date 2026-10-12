Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir müsabakası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ise sahadaki sessizliğin aksine beklenmedik bir polemik yaşandı. Basın mensuplarından birinin yönelttiği soru, toplantı odasındaki tansiyonu bir anda yükseltti.

"İLAHİ ADALET DİYEBİLİR MİYİZ?"

Basın toplantısında söz alan bir gazeteci, Başakşehir'in geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada tamamlayıp Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması sayesinde Avrupa kupalarına katılmasına değinerek Nuri Şahin'e şu şaşırtıcı soruyu yöneltti:

"Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'a karşı kazanmasıyla siz Avrupa'ya gittiniz ama ilk turdan elendiniz, ilahi adalet diyebilir miyiz?"

"BİRAZ AĞIR OLDU"

Kulüp iletişim görevlisinin araya girme uyarısına rağmen mikrofonu alarak yanıt veren Nuri Şahin, yöneltilen soru karşısındaki şaşkınlığını gizleyemedi.

Eleştiriye yanıt verirken üslubun sertliğine dikkat çeken genç teknik adamın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bu sene üzerinden konuşacak olursak, ülkemize puan kazandıramadık. Bize yakışmayan bir süreç oldu ve ilk turda elendik. Bunun üzüntüsünü de gereğini de yaşadık ama önümüze bakıyoruz. Eğer Başakşehir olarak biz geçen sezon ligi 5. bitirdiysek ve Trabzonspor kupayı kazandığı için bizi Avrupa'ya taşıdıysa bunun için özür dileyecek değilim. Bunda adaletlik bir şey yok. Konyaspor'a ve İlhan hocama saygım sonsuz ama biz ligde 5. olduk. Bir daha gidersek ülke puanına çok katkı sağlamış bir Nuri Şahin ve Başakşehir olarak karşınızda olurum inşallah. Polemiğe girmeye gerek yok, 'ilahi adalet' ifadesi biraz ağır oldu. Bu şekilde, tatlı bir şekilde kapatalım isterseniz."