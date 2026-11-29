Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hedeflerinin gelecek hafta Fenerbahçe karşısında da kazanmak olduğunu söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şahin, sezona iyi başlamadıklarını ve seri galibiyetlere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

'KREDİMİZİ AZ DA OLSA TÜKETTİK'

Takımın son dönemdeki gidişatını değerlendiren Şahin, "Seri galibiyetlere ihtiyacımız vardı. İstemediğimiz bir şeyi yaşadık. Kredimizi az da olsa tükettik ama şimdi üzerine koyarak gidiyoruz. İyi gidiyoruz." dedi.

Gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini hatırlatan Şahin, karşılaşmaya kazanmak için çıkacaklarını vurguladı. Şahin, "Rakibin zorluk derecesini bilerek onlara saygı duyarak ama biz de kendi oyunumuzu oynayarak haftaya 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.