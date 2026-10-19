Trendyol Süper Lig'in 8. hafta randevusunda RAMS Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı. Ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan çekişmeli mücadelenin ardından sahadaki futbolun önüne geçen büyük bir gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın hakeminin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte iki takımın teknik direktörleri Nuri Şahin ve Orhan Ak karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan sözlü atışma, saniyeler içinde tansiyonun tavan yapmasıyla şiddetli bir kavgaya dönüştü.

AK'A DOĞRUDAN KIRMIZI KART

Saha kenarındaki atışmada iki teknik adamın birbirlerine karşı oldukça sert ifadeler kullandığı görülürken, gerilim fiziksel boyuta taşındı. Sinirlerine hakim olamayan ve rakip kulübeye doğru hamle yapmak isteyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'ı saha içinde görev yapan polis ve özel güvenlik ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Saha içindeki arbedenin yatışmasının ardından müsabakanın hakemi, olayların fitilini ateşleyen ve kontrolü kaybeden Orhan Ak'a doğrudan kırmızı kart göstererek cezalandırdı.

ŞAHİN: "ORADA OLAN ORADA KALDI"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında meslektaşı Orhan Ak ile yaşadığı gerginliğe dair soruları yanıtlayan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, polemiği uzatmak istemediğini belirtti.

Sakin tavırlarıyla tanınan genç çalıştırıcı, olayın perde arkasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orada olan orada oldu ve orada kaldı. Bu tür şeylere ben çok girmek istemiyorum. Benim için asıl önemli olan sahadaki maçtı. Ben hiçbir zaman kimseye saygısızlık yapmam, beni futbol dünyasında az çok tanıyan herkes bunu bilir. Ancak dediğim gibi bu tartışmalara hiç girmek istemiyorum. Gaziantep FK'ye bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum; bizim adımıza çok kıymetli bir 3 puandı."