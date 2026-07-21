Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin ile takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda yarın Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile oynayacakları ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulunan Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Hepimiz adına inşallah hem burada hem saha içinde güzel bir sezon olacak. Heyecanlıyız. Başakşehir'in alışkın olduğu ama ilk defa beraber yaşayacağımız bir heyecan. Kısa bir hazırlık dönemi oldu ama tüm hazırlıklarımızı bu iki maç için yaptık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur ve yarın iyi bir sonuçla rövanş maçına buradan iyi bir skorla ayrılabiliriz" diye konuştu.

"HAZIR OLABİLDİĞİMİZ KADAR HAZIRIZ"

Finlandiya ekibinin sezon içinde olmasının avantaj sağlayıp sağlamayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Şahin, "Biz zaten hazırlıklarımızı o yönde yaptık. Bu turlarda daha hazır, takımlara karşı oynayabileceğimizin bilincinde olduğumuz için aslında benim çok yapmadığım ama yapmamız gereken bir şey yaptık. Takımı erken topladık. Tatili çok kısa oldu oyuncularımın. Kaptanımız huzurunda onlardan bir kez daha özür diliyorum. Normalde ben her zaman futbolcunun iyi dinlenmesinden yanayım ama bu sene ne yazık ki tam öyle olamadı. O yüzden hazırlığımızı yaptık. Dediğiniz gibi düşündüğümüz gibi de çıktı. Hazır ve iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Ne yaptığını bilen, liginde de sizin de söylediğiniz gibi ikinci sırada olan bir takıma karşı oynuyoruz ama biz de hazırız. Hazır olabildiğimiz kadar hazırız. İnşallah hem oyunumuzla hem de fiziksel anlamda karşılık verebileceğimizi düşünüyorum" dedi.