Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
Başakşehir'e 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Shomurodov ve 82. dakikada Umut Güneş attı.
Gaziantep FK'nın tek golü 66. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.
Bu sonuçla Başakşehir, puanını 11 yaparak 10. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 8 puanda kalarak 14. sıraya geriledi.
NURİ ŞAHİN VE ORHAN AK ARASINDA TARTIŞMA
Mücadelenin sona ermesiyle birlikte saha kenarında iki takımın teknik heyetleri arasında tansiyon yükseldi. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından maçın hakemi, konuk ekibin teknik direktörü Ak'ı doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.
Nuri Şahin ve Orhan Ak da zor sakinleştirildi.